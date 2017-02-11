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На "Берлинале" прошла международная премьера кыргызского фильма "Кентавр"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355244_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409493-ru.html

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На Берлинском фестивале состоялась мировая премьера фильма "Кентавр" Актана Арым Кубата

В кыргызской кинематографии допустят цензуру

11 февраля 2017, 17:03       Комментарии

Фильм кыргызского режиссера Актара Арыма Кубата "Кентавр" показали на Международном кинофестивале в Берлине. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.
67-й Международный кинофестиваль в Берлине проходит с 9 по 19 февраля. В течение 10 дней в рамках фестиваля будет проходить международная премьера фильмов-участников и пресс-конференции участников.
Главный приз фестиваля – "Золотой медведь", присуждаемый за лучший фильм. В номинациях за лучшую режиссуру, саундтрек и актерскую игру присуждается награда "Серебряный медведь".
Помимо основной конкурсной программы в рамках Берлинского фестиваля также действуют программы "Панорама" и "Форум нового кино", ориентированные на независимое кино.
Кыргызский фильм участвует в программе "Панорама". Его премьера состоялась вчера, 10 февраля. Показ фильма для участников кинофестиваля продолжится до 19 февраля.
Картина является совместным проектом пяти кинокомпаний: НК "Кыргызфильм" им. Т. Океева и "Ой Арт" (обе - Кыргызстан), A.S.A.P. Films (Франция), Pallas Film (Германия), Volya Films (Нидерланды).
Фильм рассказывает о метафизической связи между лошадью и человеком. Главным героем является подросток по прозвищу Кентавр. Он считает кыргызов потомками тех кентавров, о которых говорится в древнегреческих мифах, и уверен, что боги наказали его народ за грехи. Но если найти настоящего скакуна и проскакать ночью по степи с молитвой о прощении, то они могут простить народ.
Отметим, кинофестиваль в Берлине (Берлинале) наряду с Каннским и Венецианским является одним из центральных в мире и проводится с 1951 года. В программе "Панорама" участвуют в основном независимые фильмы.

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