Экс-депутат Тербишалиев стал победителем международного турнира по джиу-джитсу

11 февраля 2017, 17:04 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. Депутат V созыва Жогорку Кенеша Данияр Тербишалиев взял первое место на международном турнире по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В пятницу в городе Шарджа завершился крупный международный турнир RAK International Professional Jiu Jitsu Championship. Соревнования проходили в различных возрастных и весовых категориях.

Джиу-джитсу - вид единоборства, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы. Относится к наиболее древним видам японской борьбы.