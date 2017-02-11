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Экс-депутат Тербишалиев стал победителем международного турнира по джиу-джитсу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409492-ru.html

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11 февраля 2017, 17:04       Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. Депутат V созыва Жогорку Кенеша Данияр Тербишалиев взял первое место на международном турнире по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В пятницу в городе Шарджа завершился крупный международный турнир RAK International Professional Jiu Jitsu Championship. Соревнования проходили в различных возрастных и весовых категориях.
Джиу-джитсу - вид единоборства, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы. Относится к наиболее древним видам японской борьбы.

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