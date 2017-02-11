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В Кыргызстане теперь не регистрируют авто без свидетельства ЕАЭС

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409491-ru.html

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11 февраля 2017, 16:55       Комментарии

Завтра, 12 февраля 2017 года, вступает в силу пункт постановления правительства КР, который запрещает регистрацию автомобилей, ввезенных не из стран ЕАЭС, если на них нет свидетельства о безопасности конструкции.
Постановление подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 27 декабря 2016 года. Оно дополнило правила регистрации следующим пунктом:
"Регистрация транспортных средств, ввезенных в республику из государств, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, и третьих стран производится только при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Евразийского экономического союза (свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства)"
Общественный Эдиль Байсалов сообщил в соцсетях, что объявления об этих изменениях развешаны и передаются по радио на авторынке.
на авторынке передают по радио и развешано вот это объявление. в общем, здравствуй, ЕАЭС. pic.twitter.com/CjwOItpHln
- Edil Baisalov (@baisalov) February 11, 2017

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