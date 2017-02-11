В Кыргызстане теперь не регистрируют авто без свидетельства ЕАЭС

11 февраля 2017, 16:55 Комментарии

Завтра, 12 февраля 2017 года, вступает в силу пункт постановления правительства КР, который запрещает регистрацию автомобилей, ввезенных не из стран ЕАЭС, если на них нет свидетельства о безопасности конструкции.

Постановление подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 27 декабря 2016 года. Оно дополнило правила регистрации следующим пунктом:

"Регистрация транспортных средств, ввезенных в республику из государств, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, и третьих стран производится только при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Евразийского экономического союза (свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства)"

Общественный Эдиль Байсалов сообщил в соцсетях, что объявления об этих изменениях развешаны и передаются по радио на авторынке.

на авторынке передают по радио и развешано вот это объявление. в общем, здравствуй, ЕАЭС. pic.twitter.com/CjwOItpHln

- Edil Baisalov (@baisalov) February 11, 2017