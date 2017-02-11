Премьер-министр Кыргызстана и глава Совета министров Польши обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений

11 февраля 2017, 16:23 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и председатель Совета министров Польши Беате Шидло обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата правительства.

В телеграмме С.Жээнбекова говорится, что правительство Кыргызстана придает важное значение развитию отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Польшей как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

"Уверен, что имеющийся потенциал позволяет нам совместными усилиями выстроить прочные взаимовыгодные взаимоотношения между Кыргызстаном и Польшей. Выражаю свою глубокую уверенность в том, что отношения между нашими странами и в дальнейшем будут укрепляться и углубляться, основываясь на принципах гуманизма, демократии, толерантности и равноправия", - отмечено в телеграмме.

Премьер-министр С.Жээнбеков пожелал председателю Совета министров Польши Б.Шидло крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Польши - мира и процветания.

В свою очередь Б.Шидло в поздравительной телеграмме отметила, что отношения между двумя странами складываются очень хорошо.

"Уверяю вас, что Польша придает большое значение развитию экономических связей между нашими странами. Мы имеем большой неиспользованный потенциал в этой области", - говорится в послании.

Председатель Совета министров Б.Шидло пожелала премьер-министру С.Жээнбекову и всем кыргызстанцам успехов, благополучия и динамичного экономического развития Кыргызстана.