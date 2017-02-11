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НАТО для кыргызстанцев: Защита или угроза?

Источник:
http://knews.kg/2017/02/nato-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409489-ru.html

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11 февраля 2017, 16:10       Комментарии

Исследовательская компания Gallup опубликовала результаты опроса общественного мнения за 2016 год, в котором ключевой темой является восприятие Североатлантического Альянса (НАТО) жителями различных стран. K-News собрал данные из постсоветских стран.
Как показывает графика, 30 % кыргызстанцев считает НАТО угрозой, а 19 % – защитой.
Результаты исследования показывают, что большинство граждан государств-членов НАТО воспринимает организацию в качестве защиты, а страны, которые находятся под информационным влиянием России, считают ее угрозой.
<ul> <li>НАТО – Организация Североатлантического договора, Североатлантический Альянс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Одной из декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиту от неё. В настоящее время членами НАТО являются 28 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объёма.</li> </ul>

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