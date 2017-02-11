В Казахстане задержаны 15 подозреваемых в подготовке терактов

11 февраля 2017, 16:03 Комментарии

В ходе спецопераций в Алма-Ате и Алма-Атинской области нейтрализована деятельность двух радикальных групп, 15 человек задержаны по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алма-Ате и близлежащих районах Алма-Атинской области проведена серия специальных операций. Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в ходе спецопераций арестованы 15 человек, они подозреваются в причастности к пропаганде терроризма, в подготовке к участию в террористической деятельности, разжигании религиозной вражды и незаконном хранении оружия.

"При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации религиозного содержания", - отмечается в сообщении.

В декабре 2016 года в Казахстане задержали 33 подозреваемых в экстремизме.