Атамбаев сделал перестановки в силовом блоке Кыргызстана

11 февраля 2017, 16:20 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев сделал перестановки в силовых органах Кыргызстана, сообщает пресс-служба главы государства.

Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому на основании представления начальника Генерального штаба КР Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальника Главного штаба - первого заместителя председателя Государственной пограничной службы. Вместо него назначен Уларбек Шаршеев.

Еще одним распоряжением заместителем председателя ГПС назначен Данияр Сатимов.

Также глава государства подписал указ, согласно которому Алмазбек Карасартов назначен командующим Национальной гвардией Кыргызстана.