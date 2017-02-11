Переговоры с турецкой стороной по возмещению причиненного ущерба в результате авиакатастрофы продолжаются, - первый вице-премьер (фото)

11 февраля 2017, 15:08 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев провел очередное заседание правительственной комиссии для изучения причин авиационной катастрофы самолета "Боинг-747", произошедшей 16 января 2017 года в Сокулукском районе Чуйской области.

Как сообщает пресс-служба Аппарата правительства, М.Абулгазиев отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с турецкой стороной по возмещению материального ущерба пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

В ходе совещания было отмечено, что на сегодня 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания со всеми удобствами на территории Бишкека и Чуйской области.

По данным МЧС, на специальный счет МЧС, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило 82 млн 920 тыс. 233 сомов. Данный спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать.

М.Абулгазиев подчеркнул, что правительство обеспечит целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет МЧС от граждан страны.

По информации Министерства здравоохранения, на сегодня стационарное лечение продолжают получать 11 пострадавших, из которых: в Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии - 1 человек; в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения - 7 человек; в городском родильном доме №2 - 1; в Республиканский центр психического здоровья госпитализированы - 2 человека. Как отмечается, состояние госпитализированных относительно удовлетворительное, медицинская помощь больным оказывается в полном объеме.

Первый вице-премьер-министр, отметив, что вопрос обеспечения жильем пострадавших является одним из главных вопросов, подчеркнул, что правительство страны добивается справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике.