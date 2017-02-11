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"Популярная пятерка" от проекта "Кто есть кто": Назначенцы и отставники

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409484-ru.html

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11 февраля 2017, 15:27       Комментарии

Проект "Кто есть кто" представляет очередной рейтинг популярных личностей, набравших наибольшее количество просмотров за прошедшую неделю. В него вошли недавно назначенные или освобожденные от должности. Разбавлен молодым "продвиженцем" инвестиций. Итак:
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>Первое место - Орозбек Нусувалиев, экс-генеральный директор ОАО "Учкун". 58 лет. Дипломированный бухгалтер-экономист. За свою жизнь долго и много руководил: руководил торговым комплексом "Суусамыр", гостиничным комплексом "Иссык-Куль", контрольно-ревизионным управлением Государственного таможенного комитета, Джалал-Абадской таможней, строительной компанией "Максаткурулуш". Также возглавлял СЭЗ "Бишкек", где ему вменялось злоупотребление должностным положением и незаконная выдача свидетельства. Однако Ленинский районный суд г. Бишкек оправдал Нусувалиева и отменил решение правительства об отстранении его от должности главы СЭЗ. В ноябре 2015 г. переводом назначен гендиректором ОАО "Учкун". Освободил это место в связи с истечением срока полномочий. Кстати, в январе этого года Верховный суд оставил в силе решение Ленинского районного суда.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Второе место - Жалын Жээналиев, 25-летний заведующий отделом развития экспорта Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при министерстве экономики КР. Окончил Профессиональный колледж Института стратегических, информационных технологий в образовании, а также Академию государственного управления при Президенте КР. Начав трудиться в Агентстве по продвижению инвестиций в в качестве эксперта в сентябре 2014 г., за 2 года "дорос" до заведующего отделом развития экспорта там же.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Третье место - Родившийся 7 ноября Октябрь Абдыкаимов, председатель Государственной налоговой службы. 45 лет. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, специальность: финансы и кредит. Прочно обосновался в системе налоговой службы, начав работать там сразу после окончания ВУЗа. Затем взял 3-летний "перерыв", перейдя на работу в Администрацию президента, где заведовал сектором финансовой и экономической политики. Успел побывать экспертом службы стратегий и программ в ЦАРИИ. Затем в 2011 г. вернулся в ГНС, уже в качестве заместителя председателя. С понедельника занял председательское кресло.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Четвертое место - Айнура Осмонова, новоиспеченный депутат ЖК КР VI созыва (СДПК). Окончила учетно-экономический факультет Кыргызского государственного университета, а также юридический факультет МУКа. Работала исключительно в банковской сфере, сменив несколько банков: АКБ "Кыргызстан", Акционерный Интернешнл Бизнес Банк, АКБ "Иссык-Куль". Прежде чем депутатский значок заблестел на лацкане ее пиджака, заведовала Жалал-Абадским филиалом ЗАО "ЭкоИсламикБанк".</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Пятое место - Раушан Сейткасымова. 45 лет. В начале недели поменяла кресло заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата президента КР на кресло советника председателя Нацбанка. В Национальном банке начала трудиться сразу после окончания КГНУ в качестве экономиста. Через какое-то время возглавляла валютное управление, управление финансовой статистики, управление денежно-кредитных операций. Была официальным представителем Нацбанка по связям с общественностью. Затем ушла в Аппарат президента, чтобы через полгода вернуться обратно.</td> </tr> </table> Проект "Кто есть кто" приглашает читателей АКИpress пополнить ряды его участников. Отправьте свое резюме по адресу kto@akipress.org или заполните форму анкеты на сайте для размещения информации о себе.

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