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В Бишкеке сносят аварийные деревья (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409483-ru.html

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11 февраля 2017, 15:29       Комментарии

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" производит снос аварийных деревьев и санитарную обрезку. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба мэрии.
В данный момент производится снос деревьев на пересечении улиц Чокморова-Турусбекова, по улицам Элебаева, Московской, Жибек-Жолу. Сотрудники предприятия также производят санитарную обрезку деревьев на улицах Медерова, Ташкентской, Молодой Гвардии, Логвиненко, в микрорайоне "Восток-5", а также на улице Боконбаева.
"Работа в данном направлении продолжается. Деревья подвергаются сносу в связи с их сухостойным или аварийным состоянием, возраст снесенных деревьев от 30 лет и выше; деревья, поврежденные гнилевыми болезнями (бактерии, грибы), а также заселенные вредителями - городским усачом", - говорится в сообщении мэрии.
Также работники "Зеленстроя" продолжают очищать открытые КДС на южной стороне Западного БЧК от улицы Лермонтова до улицы Буденного.

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