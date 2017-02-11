В Бишкеке сносят аварийные деревья (фото)

11 февраля 2017, 15:29 Комментарии

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" производит снос аварийных деревьев и санитарную обрезку. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба мэрии.

В данный момент производится снос деревьев на пересечении улиц Чокморова-Турусбекова, по улицам Элебаева, Московской, Жибек-Жолу. Сотрудники предприятия также производят санитарную обрезку деревьев на улицах Медерова, Ташкентской, Молодой Гвардии, Логвиненко, в микрорайоне "Восток-5", а также на улице Боконбаева.

"Работа в данном направлении продолжается. Деревья подвергаются сносу в связи с их сухостойным или аварийным состоянием, возраст снесенных деревьев от 30 лет и выше; деревья, поврежденные гнилевыми болезнями (бактерии, грибы), а также заселенные вредителями - городским усачом", - говорится в сообщении мэрии.

Также работники "Зеленстроя" продолжают очищать открытые КДС на южной стороне Западного БЧК от улицы Лермонтова до улицы Буденного.