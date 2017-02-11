Крушение Боинга: Переговоры по возмещению ущерба еще ведутся

11 февраля 2017, 15:08 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев провел очередное заседание правительственной комиссии для изучения причин авиационной катастрофы самолета Боинг-747, произошедшей 16 января 2017 года в Сокулукском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба правительства.

Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с турецкой стороной по возмещению материального ущерба пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

"На сегодня 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания со всеми удобствами в Бишкеке и Чуйской области. По данным МЧС, на специальный счет поступило 82 млн 920 тыс. 233 сома. Спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан продолжают поступать. Абулгазиев подчеркнул, что правительство обеспечит целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет. По информации Минздрава, на сегодня стационарное лечение продолжают получать 11 пострадавших. Состояние госпитализированных относительно удовлетворительное, медицинская помощь больным оказывается в полном объеме. Абулгазиев, отметив, что вопрос обеспечения жильем пострадавших является одним из главных вопросов, подчеркнул, что правительство добивается справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике", – говорится в сообщении.

Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.