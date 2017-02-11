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В Бишкеке отпиливают "больные" деревья

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zelens...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409481-ru.html

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11 февраля 2017, 15:23       Комментарии

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" отпиливает аварийные деревья и производит санитарную обрезку, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В данный момент убираются деревья на пересечении улиц Чокморова-Турусбекова, Элебаева, Московской, Жибек-Жолу.
"Сотрудники предприятия также производят санитарную обрезку деревьев на улицах Медерова, Ташкентской, Молодой Гвардии, Логвиненко, в микрорайоне "Восток-5", Боконбаева. Работа в данном направлении продолжается. Деревья подвергаются сносу в связи с их сухостойным или аварийным состоянием, возраст снесенных деревьев от 30 лет и выше; деревья, поврежденные гнилевыми болезнями, а также заселенные вредителями — городским усачом", – говорится в сообщении.
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