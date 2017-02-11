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Экс-депутат ЖК завоевал "золото" по джиу-джитсу в ОАЭЭкс-депутат ЖК завоевал "золото" по джиу-джитсу в ОАЭАтамбаев и глава МИДа обсудили приоритетные сферы внешней политики КРАтамбаев и глава МИДа обсудили приоритетные сферы внешней политики КР

Атамбаев уволил первого зампредседателя погранслужбы

Источник:
http://knews.kg/2017/02/bakyt-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409474-ru.html

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11 февраля 2017, 14:38       Комментарии

Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальника Главного штаба – первого заместителя председателя Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба президента.
Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому на основании представления начальника Генерального штаба Вооруженных сил Бакыт Жылтыров освобожден от занимаемой должности.
"На его место назначен Уларбек Шаршеев, президент подписал соответствующее распоряжение. Еще одним заместителем назначен Данияр Сатимов", – говорится в сообщении.
Напомним, на эту должность Жылтыров был назначен 27 ноября 2015 года.

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