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Атамбаев уволил первого зампредседателя погранслужбыАтамбаев уволил первого зампредседателя погранслужбыКитайские чиновники уснули на совещании по борьбе с леньюКитайские чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью

Атамбаев и глава МИДа обсудили приоритетные сферы внешней политики КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355239_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409469-ru.html

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11 февраля 2017, 14:37       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 11 февраля, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева.
В ходе глава внешнеполитического ведомства проинформировал главу государства о текущей деятельности МИДа, а также основных направлениях проводимой работы по реализации внешнеполитического курса страны.
Министр также рассказал президенту о ходе подготовки предстоящих внешнеполитических мероприятий.
Кроме того, на встрече Алмазбек Атамбаев и Эрлан Абдылдаев обсудили ключевые направления деятельности по развитию приоритетных сфер внешней политики страны, а также активизацию работы в рамках международных организаций с учетом национальных интересов Кыргызстана.

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