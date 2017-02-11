На Берлинском фестивале состоялась мировая премьера фильма "Кентавр" Актана Арым Кубата

11 февраля 2017, 14:08 Комментарии

67-й Берлинский международный кинофестиваль официально открылся накануне. Известный кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат приглашен в качестве почетного гостя церемонии открытия и наряду с мировыми звездами кино торжественно прошел по Красной дорожке во Дворец Берлинале. Картина "Кентавр" Актана Арым Кубата является единственным фильмом из стран Центральной Азии, которая в этом году представлена в официальной программе фестиваля, сообщают в Фонде развития кинематографа КР.

10 февраля, в первый день фестиваля, состоялась мировая премьера кыргызского фильма Актана Арым Кубата.

"На показ пришли кыргызстанцы, проживающие в Берлине, во главе с послом КР в Германии Эринестом Оторбаевым. Показ "Кентавра" прошел отлично, аудитория с трепетом и вниманием смотрела фильм, чутко реагируя на разные повороты сюжета: смеясь в комедийных ситуациях и плача в драматичных, сопереживая героям фильма. С титрами фильма зал стал аплодировать, поддерживая режиссера и киногруппу. Далее зрители смогли задать режиссеру вопросы. Долгая сессия вопросов и ответов свидетельствовала о том, что фильм вызвал большой интерес и, поднимая противоречивые темы, провоцирует обсуждения, не оставляя зрителей равнодушными. "Кентавр" затрагивает серьезные аспекты о поиске Бога и человеке, отчаянно борющемся за сохранение традиций своего народа", – говорится в сообщении.

Напомним, национальная премьера кинокартины "Кентавр" состоится 26 марта в Бишкеке.