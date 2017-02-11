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На Берлинском фестивале состоялась мировая премьера фильма "Кентавр" Актана Арым Кубата

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-ber...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409468-ru.html

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Фильм "Завещание отца" выиграл главный приз кинофестиваля в Индии

11 февраля 2017, 14:08       Комментарии

67-й Берлинский международный кинофестиваль официально открылся накануне. Известный кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат приглашен в качестве почетного гостя церемонии открытия и наряду с мировыми звездами кино торжественно прошел по Красной дорожке во Дворец Берлинале. Картина "Кентавр" Актана Арым Кубата является единственным фильмом из стран Центральной Азии, которая в этом году представлена в официальной программе фестиваля, сообщают в Фонде развития кинематографа КР.
10 февраля, в первый день фестиваля, состоялась мировая премьера кыргызского фильма Актана Арым Кубата.
"На показ пришли кыргызстанцы, проживающие в Берлине, во главе с послом КР в Германии Эринестом Оторбаевым. Показ "Кентавра" прошел отлично, аудитория с трепетом и вниманием смотрела фильм, чутко реагируя на разные повороты сюжета: смеясь в комедийных ситуациях и плача в драматичных, сопереживая героям фильма. С титрами фильма зал стал аплодировать, поддерживая режиссера и киногруппу. Далее зрители смогли задать режиссеру вопросы. Долгая сессия вопросов и ответов свидетельствовала о том, что фильм вызвал большой интерес и, поднимая противоречивые темы, провоцирует обсуждения, не оставляя зрителей равнодушными. "Кентавр" затрагивает серьезные аспекты о поиске Бога и человеке, отчаянно борющемся за сохранение традиций своего народа", – говорится в сообщении.
Напомним, национальная премьера кинокартины "Кентавр" состоится 26 марта в Бишкеке.

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