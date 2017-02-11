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Завтра Туркменистан выберет президента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zavtra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409465-ru.html

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11 февраля 2017, 14:29       Комментарии

В Туркменистане наступил "День тишины", завтра народ страны проголосует на выборах президента. Среди 9 кандидатов есть и нынешний лидер – Гурбангулы Бердымухамедов.
Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися.
Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.
ЦИК страны зарегистрировала 9 претендентов на пост президента:
<ul> <li>Аннанепесов Максат Ковусович – заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности (от группы граждан города Ашхабада);</li> <li>Аннаев Джуманазар – заместитель хякима Марыйского велаята (от группы граждан Марыйского велаята); Аталыев Бекмурат Сахатмурадович – председатель правления акционерно-коммерческого банка "Рысгал", депутат Меджлиса Туркменистана (от Партии промышленников и предпринимателей);</li> <li>Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич – ныне действующий президент Туркменистана (от Демократической партии Туркменистана);</li> <li>Дурдыев Рамазан Мустапакулыевич – директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат Меджлиса Туркменистана (от инициативной группы граждан Лебапского велаята);</li> <li>Гурбанов Меретдурды Исгендерович – заместитель хякима Дашогузского велаята (от инициативной группы граждан Дашогузского велаята);</li> <li>Джелилов Сердар Бегмухамедович – начальник Главного управления экономики и развития Ахалского велаята (от инициативной группы граждан Ахалского велаята);</li> <li>Нурнепесов Сулейманнепес Оразнепесович – Генеральный директор производственного объединения "Гарабогазсульфат" Государственного концерна "Туркменхимия" (от инициативной группы граждан Балканского велаята);</li> <li>Оразов Дурдыклыч – председатель Марыйского областного комитета Аграрной партии (от Аграрной партии Туркменистана).</li> </ul>

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