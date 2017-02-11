Сборную Кыргызстана торжественно проводили на Зимние Азиатские игры

11 февраля 2017, 13:36 Комментарии

Накануне в Бишкеке состоялись торжественные проводы сборных команд Кыргызстана по видам спорта на Зимние Азиатские игры.

Соревнования будут проходить в японском городе Саппоро по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. В Играх примут участие около 1500 спортсменов и официальные лица из 30 национальных олимпийских комитетов континента. Из 11 видов, включенных в программу VIII зимних Азиатских игр, Кыргызстан примет участие по четырем видам спорта.

Спортсменам вручили аккредитации и комплектов формы, состоящей из 17-ти единиц, в том числе и парадный спортивный костюм, удлиненная зимняя куртка, зимняя куртка укороченная, спортивная термоформа (кофта и лосины), сланцы, шапка, носки, рюкзак, дорожная сумка, а также легкие и зимние кроссовки и другие предметы — фирмы JOMA.

В состав сборной Кыргызстан на VIII зимних Азиатских играх-2017 вошли:

Канатбек Арпачиев — руководитель делегации;

Кубаныч Эрмеков — официальное лицо;

Нурдин Султамбаев – пресса.

Сборная команда по хоккею с шайбой:

Эсен уулу Аман;

Урмат Шейшеналиев;

Абылмечин уулу Канат;

Дуулат Абышев;

Атай Исмаилов;

Салмоорбек уулу Залкарбек;

Адилет Жоокаев;

Паизов Бекназар;

Саламат Тыналиев;

Таалай Суюнбаев;

Уран Турсунбеков;

Адис Качкынбеков;

Кызабек уулу Адилет;

Айбек Шакиров;

Артем Семилетко;

Олег Колодий;

Владимир Ничупуренко;

Даниил Шушенков;

Нуржан Ибраимов;

Антон Кудашев;

Павел Сазонов;

Элзар Болотбеков;

Ринат Мустафаев;

Анвар Оморканов — президент Федерации хоккея с шайбой;

Бакыт Иманалиев — вице-президент федерации хоккея с шайбой;

Муратбек Джакыпов — главный тренер;

Жыргалбек уулу Адилет – массажист;

Талантбек Сарымсаков – врач.

Сборная команда по биатлону + беговые лыжи:

Кундуз Абдыкадырова — биатлон + беговые лыжи;

Тариэль Жаркымбаев — биатлон + беговые лыжи;

Нурбек Доолатов – биатлон;

Наталья Левданская – биатлон;

Александр Левданский – тренер.

Сборная команда по фигурному катанию:

Лаура Исмагулова;

Александра Нестерова;

Елена Швеймер – тренер.

Сборная команда по горным лыжам:

Максим Гордеев;

Евгений Тимофеев;

Ольга Палюткина;

Дариха Мураталиева;

Борисов Игорь – тренер.