Сборную Кыргызстана торжественно проводили на Зимние Азиатские игры

11 февраля 2017, 13:36 Комментарии
Накануне в Бишкеке состоялись торжественные проводы сборных команд Кыргызстана по видам спорта на Зимние Азиатские игры.
Соревнования будут проходить в японском городе Саппоро по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. В Играх примут участие около 1500 спортсменов и официальные лица из 30 национальных олимпийских комитетов континента. Из 11 видов, включенных в программу VIII зимних Азиатских игр, Кыргызстан примет участие по четырем видам спорта.
Спортсменам вручили аккредитации и комплектов формы, состоящей из 17-ти единиц, в том числе и парадный спортивный костюм, удлиненная зимняя куртка, зимняя куртка укороченная, спортивная термоформа (кофта и лосины), сланцы, шапка, носки, рюкзак, дорожная сумка, а также легкие и зимние кроссовки и другие предметы — фирмы JOMA.
В состав сборной Кыргызстан на VIII зимних Азиатских играх-2017 вошли:
Канатбек Арпачиев — руководитель делегации;
Кубаныч Эрмеков — официальное лицо;
Нурдин Султамбаев – пресса.
Сборная команда по хоккею с шайбой:
Эсен уулу Аман;
Урмат Шейшеналиев;
Абылмечин уулу Канат;
Дуулат Абышев;
Атай Исмаилов;
Салмоорбек уулу Залкарбек;
Адилет Жоокаев;
Паизов Бекназар;
Саламат Тыналиев;
Таалай Суюнбаев;
Уран Турсунбеков;
Адис Качкынбеков;
Кызабек уулу Адилет;
Айбек Шакиров;
Артем Семилетко;
Олег Колодий;
Владимир Ничупуренко;
Даниил Шушенков;
Нуржан Ибраимов;
Антон Кудашев;
Павел Сазонов;
Элзар Болотбеков;
Ринат Мустафаев;
Анвар Оморканов — президент Федерации хоккея с шайбой;
Бакыт Иманалиев — вице-президент федерации хоккея с шайбой;
Муратбек Джакыпов — главный тренер;
Жыргалбек уулу Адилет – массажист;
Талантбек Сарымсаков – врач.
Сборная команда по биатлону + беговые лыжи:
Кундуз Абдыкадырова — биатлон + беговые лыжи;
Тариэль Жаркымбаев — биатлон + беговые лыжи;
Нурбек Доолатов – биатлон;
Наталья Левданская – биатлон;
Александр Левданский – тренер.
Сборная команда по фигурному катанию:
Лаура Исмагулова;
Александра Нестерова;
Елена Швеймер – тренер.
Сборная команда по горным лыжам:
Максим Гордеев;
Евгений Тимофеев;
Ольга Палюткина;
Дариха Мураталиева;
Борисов Игорь – тренер.