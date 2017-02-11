Правительство КР отменит свои неработающие акты (список)

11 февраля 2017, 13:46 Комментарии

Правительство отменит 19 нормативно-правовых актов, которые устарели и негативно влияют на предпринимательскую среду в Кыргызстане. Об этом говорится в инициированном проекте постановления кабмина.

Сообщается, что этот список был сформирован благодаря сотрудничеству с ОБСЕ, в рамках которого Совет по регулятивной реформе проанализировал 72 тыс. 127 документов, выявил 1 тыс. 996 административных процедур, утвердил 1 тыс. 68 актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, в том числе 3 тыс. 388 документов. Совет проанализировал законность НПА, их необходимость и обоснованность и по другим ключевым характеристикам.

В связи с этим, предлагается признать утратившими силу следующие постановления правительства:

1) "Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованных, бесхозных, наследованных государством драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и кладов" от 12 сентября 1995 года № 385.

<ul> <li>Это постановление не было опубликовано, значит не имеет законной силы. Пункт о выплате вознаграждения по найденным кладам противоречи Гражданскому кодексу. Нормы Положения дублируются с другими НПА, регулирующих сферу операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (в частности, учет, оценку и реализацию указанных ценностей). Нормы Положения дублируются с Законом КР "О неналоговых платежах", а также Положением о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней.</li> </ul> 2) "Об утверждении Положения об обязательной аудиторской проверке всех субъектов рынка ценных бумаг" 10 октября 1995 года № 422

<ul> <li>Положение содержит 8 пунктов, которые дублируют отдельные нормы Законов КР "О рынке ценных бумаг", "Об аудиторской деятельности" и Положения "О порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в КР", утвержденного постановлением ПКР от 11 июля 2011 года №381.</li> </ul> 3) "О введении единой системы государственной регистрации хозяйствующих субъектов и физических лиц в Кыргызской Республике" от 8 ноября 1995 года № 471

<ul> <li>Данный НПА исполнен. Принятое постановление ПКР было направлено на введение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время вопросы государственной регистрации юридических лиц регулируются Законом КР "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств" и рядом постановлений ПКР, принятых в реализацию данного закона. Регистрация проводится по системе "единого окна".</li> </ul> 4) "Об утверждении Порядка о перемещении физическими лицами через таможенную границу Кыргызской Республики товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности" от 11 июля 1996 года № 320

<ul> <li>В соответствии с Законом КР "О нормативных правовых актах КР" этот порядок был поглощён постановлением ПКР от 31 декабря 2004 года №976 "Об утверждении Инструкции о перемещении товаров и автотранспорта через государственную границу КР физическими лицами". В свою очередь, в соответствии с требованиями Договора о ЕАЭС в реализацию Закона КР "О таможенном регулировании в КР", указанная Инструкция о перемещении товаров и автотранспорта через государственную границу КР физическими лицами, утвержденная постановлением ПКР от 31 декабря 2004 года №976, также утратила силу. Пункт 2 постановления ПКР от 11 июля 1996 года №320 имел порученческие пункты, которые уже реализованы. Часть пунктов утратили силу постановлением ПКР "О таможенном тарифе КР на 1999 год" от 14 сентября 1999 года №499 и далее постановлением ПКР "О признании утратившими силу некоторых решений ПКР в области таможенного дела" от 20 августа 2001 года №464.</li> </ul> 5) "О неотложных мерах по стимулированию и оказанию государственной поддержки предприятиям, ориентированным на экспорт и импортозамещение" от 18 августа 1997 года № 476

<ul> <li>В целях увеличения объемов экспорта и импортозамещения, обновления производства, повышения качества продукции и укрепления платежного баланса КР, а также реализации постановления ПКР от 24 марта 1997 года №163 «О выполнении Программы развития экспорта в 1996 году» и постановления ПКР от 16 сентября 1996 года №428 «О ходе выполнения Программы развития экспорта и мерах по стимулированию экспортоориентированных производств и импортозамещения» рассматриваемым НПА был утвержден Перечень предприятий и мер по оказанию им в 1997 году государственной поддержки для стимулирования экспорта и импортозамещения. Срок реализации данного НПА был установлен до 31 декабря 1997 года.</li> </ul> 6) "Об утверждении Положения о концертной деятельности в Кыргызской Республике" от 15 сентября 1997 года № 534

<ul> <li>НПА дублирует нормы Гражданского кодекса, Трудового Кодекса, Закона о регистрации юрлиц, о государственном соцстраховании. Более того, согласно Закону КР "О культуре" понятие "концертная организация" отсутствует. Отсутствует ссылка на вышестоящий НПА, во исполнение которого разработано и утверждено Положение о концертной деятельности в КР. Таким образом, постановление ПКР "Об утверждении Положения о концертной деятельности в КР" от 15 сентября 1997 года №534 не имеет законного основания.</li> </ul> 7) "Об утверждении Временного положения о порядке импорта и оптовой реализации нефтепродуктов, а также сырья и компонентов для их производства на территории Кыргызской Республики" от 20 марта 1999 года № 158

<ul> <li>Данным НПА утверждено Временное положение о порядке импорта и оптовой реализации нефтепродуктов, а также сырья и компонентов для их производства на территории КР (пункт 4), которое утратило силу в соответствии с постановлением ПКР от 9 июля 1999 года №383 "О мерах по реализации распоряжения Президента КР от 30 июня 1999 года РП №223". Относительно одобрения проекта постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР «О внесении дополнений в постановление Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР от 8 июня 1998 года 3С №1101-1 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям», данная поправка не была одобрена ЗС ЖК КР.</li> </ul> 8) "Об утверждении Соглашения об упрощенном порядке оформления товаров, перемещаемых между государствами-участниками Таможенного союза от 24 сентября 1999 года" от 17 января 2000 года № 22

<ul> <li>В соответствии с Договором о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2014 года, ратифицированного Законом КР от 20 марта 2015 года №63, Соглашение об упрощенном порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых между государствами-участниками Таможенного союза, подписанного в г.Астана 24 сентября 1999г., утратило силу.</li> </ul> 9) "Об утверждении Протокола о таможенном контроле за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между таможенными органами государств-участников Таможенного союза" 19 мая 2000 года № 277

<ul> <li>Согласно Протоколу "О прекращении действия Протокола о таможенном контроле за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между таможенными органами государств-участников Таможенного союза" от 17 февраля 2000 года, подписанного от 21 мая 2010 года в городе Санкт-Петербург, указанный Протокол прекратил свое действие.</li> </ul> 10) "Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации свободных экономических зон в Кыргызской Республике" от 12 марта 2002 года № 133

<ul> <li>По информации Министерства экономики КР в рамках проведения работы по ревизии действующего законодательства указанное постановление Министерством юстиции КР рекомендовано подать на утрату. В настоящее время проект постановления ПКР "О признании утратившими силу некоторых решений ПКР" разработан и находится на согласовании в министерствах и ведомствах.</li> </ul> 11) "О деятельности свободной экономической зоны "Каракол" от 14 января 2004 года № 18

<ul> <li>Данный НПА регулирует деятельность свободной экономической зоны "Каракол". В целом, данное постановление ПКР реализовано и утратило актуальность.</li> </ul> 12) "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия операторов мобильной сотовой связи с органами внутренних дел КР, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по розыску похищенных мобильных устройств" от 25 марта 2009 года №192

<ul> <li>Положение противоречит статье 29 Конституции КР, частям 2-3 статьи 13, части 2 статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса КР.</li> </ul> 13) "Об утверждении Соглашения о создании информационной системы Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, подписанного 12.12.2008г. в городе Москва" 6 мая 2009 года № 275

<ul> <li>В соответствии с пунктом 43 Перечня международных договоров, действие которых прекращается в связи с прекращением деятельности Евразийского экономического сообщества, утвержденного Договором о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества, от 10 октября 2014 года г.Минск, ратифицированного Законом КР "О ратификации Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества, подписанного 10 октября 2014 года в городе Минск" от 20 марта 2015 года № 63, действие данного Соглашения (входит в вышеуказанный Перечень международных договоров) прекращено.</li> </ul> 14) "О введении защитных мер при ввозе муки пшеничной на таможенную территорию Кыргызской Республики" от 5 ноября 2009 года № 692

<ul> <li>Данным НПА введена пошлина в отношении муки пшеничной, ввозимой на территорию КР, сроком на один год.</li> </ul> 15) "Об утверждении Национальной стратегии развития племенного животноводства в КР на 2011-2015 годы" от 5 июля 2011 года № 367

Данный НПА рекомендуется подать на утрату в связи с истечением срока реализации Национальной стратегии развития племенного животноводства в КР на 2011 -2015 годы; не регулирует предпринимательскую деятельность; регулирует деятельность одного предприятия — Государственный племенной завод «Сокулукский» на базе Института Кырг.НИИЖиП.

16) "О введении временного запрета на экспорт отдельных видов товаров с территории Кыргызской Республики" от 25 сентября 2012 года № 631

<ul> <li>Данный НПА направлен на введение сроком на 6 месяцев временного запрета на экспорт пшеницы и маслин, классифицируемых в товарной позиции ТН ВЭД 1001, муки пшеничной или пшенично-ржаной, классифицируемой товарной позицией ТН ВЭД 1101 00. Срок реализации данного НПА завершен в апреле 2013 г.</li> </ul> 17) О начале разбирательства и введении временных защитных мер на импорт муки пшеничной" от 27 июня 2013 года № 381

<ul> <li>Данный НПА направлен на введение, до завершения процедуры разбирательства, временные защитные меры в виде временных защитных пошлин по ставкам на импорт товаров, указанных в приложении к настоящему постановлению, сроком на 7 месяцев. Срок реализации данного НПА завершен в феврале 2014г.</li> </ul> 18) "О введении защитных мер при ввозе муки пшеничной на таможенную территорию Кыргызской Республики" от 4 марта 2014 года №119

<ul> <li>Данный НПА направлен на введение защитных меры при ввозе муки пшеничной на таможенную территорию КР. Срок реализации данного НПА был завершен 12 августа 2015 года, когда Кыргызстан вступил в ЕАЭС.</li> </ul> 19) "О государственной поддержке сельских товаропроизводителей Кыргызской Республики в своевременном и организованном проведении сельскохозяйственных полевых работ в 2015 году" от 23 января 2015 года № 21

<ul> <li>Данное НПА рекомендуется подать на утрату в связи с тем, что срок исполнения определен на 2015 год, который уже истек; нормы, заложенные в НПА, уже выполнены.</li> </ul>