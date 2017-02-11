В Бишкеке машина "скорой" с сигналом поехала покупать самсы

11 февраля 2017, 13:38 Комментарии

В Бишкеке на машине "скорой" с включенным сигналом поехали покупать самсы. Об этом в Facebook сообщил пользователь Илья Балинов.

Пост он опубликовал вчера, 10 февраля.

"Сегодня, буквально час назад, ехал по улице Некрасова в южном направлении, была пробка почти от самой Московской. Вдруг слышу звук сирены и вижу в зеркало машину скорой помощи, которая летела по встречной в южном направлении, ей никто не мешал, все ее пропустили. Дальше на перекрестке Льва Толстого - Некрасова она также с включенными спецсигналами выехала на перекресток на красный свет и поехала дальше. Но после того, как проехала перекресток, карета скорой остановилась, чтобы купить тандырные самсы в кафе. Затем также со спецсигналами развернулась и уехала в обратном направлении. Я считаю, что они совсем офигели, а потом все удивляются, почему у нас не пропускают скорую помощь", - написал он в группе "Черный список".

По его словам, машина "скорой" принадлежит ОсОО "Аю Медикал".

В патрульной милиции "ВБ" сообщили, что в базе нарушений ПДД подобных случаев не зарегистрировано.