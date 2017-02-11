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В Бишкеке машина "скорой" с сигналом поехала покупать самсы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355237_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409461-ru.html

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11 февраля 2017, 13:38       Комментарии

В Бишкеке на машине "скорой" с включенным сигналом поехали покупать самсы. Об этом в Facebook сообщил пользователь Илья Балинов.
Пост он опубликовал вчера, 10 февраля.
"Сегодня, буквально час назад, ехал по улице Некрасова в южном направлении, была пробка почти от самой Московской. Вдруг слышу звук сирены и вижу в зеркало машину скорой помощи, которая летела по встречной в южном направлении, ей никто не мешал, все ее пропустили. Дальше на перекрестке Льва Толстого - Некрасова она также с включенными спецсигналами выехала на перекресток на красный свет и поехала дальше. Но после того, как проехала перекресток, карета скорой остановилась, чтобы купить тандырные самсы в кафе. Затем также со спецсигналами развернулась и уехала в обратном направлении. Я считаю, что они совсем офигели, а потом все удивляются, почему у нас не пропускают скорую помощь", - написал он в группе "Черный список".
По его словам, машина "скорой" принадлежит ОсОО "Аю Медикал".
В патрульной милиции "ВБ" сообщили, что в базе нарушений ПДД подобных случаев не зарегистрировано.

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