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МЧС распространило штормовое предупреждение: список лавиноопасных участков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409460-ru.html

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Штормовое предупреждение: В горных районах сохраняется опасность схода снежных лавин

11 февраля 2017, 13:50       Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. 11-12 февраля в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками сохраняется угроза схода снежных лавин, говорится в штормовом предупреждении Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Список участков автодорог, где сохраняется угроза:
<ul> <li>Бишкек - Ош: 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-265-й (Ала-Бел, ущелье Чычкан) и 351-365-й (Кок-Бель);</li> <li>Мырзаке - Кара-Кулжа - Алайкуу - 65-90-й километры;</li> <li>Ала-Бука - Каныш-Кыя - 65-90-й километры;</li> <li>Красная Горка - Ак-Таш - 1-9-й километры;</li> <li>Казарман - Актал-Чат - 42-44-й и 67-94-й километры;</li> <li>Арал - Мин-Куш - 1-10-й километры;</li> <li>Каракол - Энилчек - 45-92-й километры;</li> <li>Барскоон -Ак-Шыйрак (перевал Барскоон);</li> <li>Автодорога Соок - 60-68-й километры.</li> </ul> МЧС напоминает, что при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

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