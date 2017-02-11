Землетрясение на Филиппинах: четыре человека погибли, более сотни ранены

11 февраля 2017, 13:06 Комментарии

На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли, по предварительным данным, четыре человека, а различные травмы получили около 120, сообщает "Би-би-си".

По данным филиппинских сейсмологов, после основного удара произошло еще около 100 повторных толчков.

Центр землетрясения был расположен в 14 км к северо-западу от столицы провинции на относительно небольшой глубине 11 километров.

По сообщениям местных властей, повреждены сотни зданий, отключено энергоснабжение в провинции Суригао, где ощущались наиболее сильные подземные толчки.