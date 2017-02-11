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В кыргызской кинематографии допустят цензуру

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409458-ru.html

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11 февраля 2017, 13:09       Комментарии

Минкультуры вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который намерен внести изменения в закон о господдержке кинематографии в Кыргызстане.
Проект меняет только одну статью, которая запрещает цензуру аудиовизуальных произведений, дополнив его исключениями из правил, которые предусматривает статья 6 закона.
Шестая статья закона не допускает:
<ul> <li>включение в фильм сцен, призывающих к насильственному изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства;</li> <li>пропагандирующих войну, насилие и жестокость;</li> <li>направленных на разжигание национальной, этнической, расовой, социальной, религиозной вражды;</li> <li>о национальной или сословной исключительности, нетерпимости,</li> <li>а также порнографического содержания.</li> </ul> Инициаторы сообщают, что проект разработан для исполнения протокола Совета по регулятивной реформе и направлен на исключение противоречий.

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