Кыргызстан и Грузия отменят двойное налогообложение

11 февраля 2017, 13:19 Комментарии

Минэкономики вынесло на общественное обсуждение проект закона о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Грузией, который отменит двойное налогообложение и предотвратит уклонение от уплаты налогов.

После согласования членами правительства и подписания премьером, законопроект будет инициирован в Жогорку Кенеше.

Соглашение является защитой резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, предотвращает уклонение от уплаты налогов.

Инициаторы заявляют, что ратификация позволит привлечь прямые иностранные инвестиции в экономику Кыргызстана, так как дают возможность иностранным фирмам инвестировать в страну, зная, что налогом они будут облагаться в какой-либо одной стране.

Напомним, в рамках официального визита Алмазбека Атамбаева в Грузию состоялась церемония подписания двусторонних документов:

<li>соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Грузии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход;</li> <li>соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Грузии о поощрении и взаимной защите инвестиций;</li> <li>соглашение между Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Грузии о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью;</li> <li>меморандум о взаимопонимании между Академией Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Академией Министерства внутренних дел Грузии о сотрудничестве в сфере полицейского образования;</li> <li>меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Грузии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;</li> <li>соглашение между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством образования и науки Грузии о сотрудничестве в области образования и науки.</li>