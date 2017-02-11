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Кыргызстан и Грузия отменят двойное налогообложение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409457-ru.html

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11 февраля 2017, 13:19       Комментарии

Минэкономики вынесло на общественное обсуждение проект закона о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Грузией, который отменит двойное налогообложение и предотвратит уклонение от уплаты налогов.
После согласования членами правительства и подписания премьером, законопроект будет инициирован в Жогорку Кенеше.
Соглашение является защитой резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, предотвращает уклонение от уплаты налогов.
Инициаторы заявляют, что ратификация позволит привлечь прямые иностранные инвестиции в экономику Кыргызстана, так как дают возможность иностранным фирмам инвестировать в страну, зная, что налогом они будут облагаться в какой-либо одной стране.
Напомним, в рамках официального визита Алмазбека Атамбаева в Грузию состоялась церемония подписания двусторонних документов:
<li>соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Грузии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход;</li> <li>соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Грузии о поощрении и взаимной защите инвестиций;</li> <li>соглашение между Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Грузии о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью;</li> <li>меморандум о взаимопонимании между Академией Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Академией Министерства внутренних дел Грузии о сотрудничестве в сфере полицейского образования;</li> <li>меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Грузии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;</li> <li>соглашение между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством образования и науки Грузии о сотрудничестве в области образования и науки.</li>

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