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Сотрудники консульства КР в РФ заняли второе место по бадминтону в Хабаровске

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409456-ru.html

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11 февраля 2017, 13:21       Комментарии

В честь Дня дипломатического работника в универсальном спортивном комплексе 10 февраля прошел турнир по бадминтону с участием команд, представлявших представительство МИД России в Хабаровске, генеральные консульства КНР, Японии, КНДР и почетного консула Кыргызской Республики, пишут российские СМИ.
В преддверии праздника представительство Министерства иностранных дел РФ в Хабаровске традиционно организует спортивные состязания с участием представителей действующих в нашем городе иностранных консульских учреждений. В предыдущие годы проводились соревнования по футболу, настольному теннису и флор болу.
"Турнир проводился в трех разрядах – одиночных мужском и женском, а также парном смешанном ("микст"). Игры шли одновременно на четырех площадках.
Первое место в командном зачете, ожидаемо, досталось китайским спортсменам, на втором месте – команда Почетного консула Кыргызстана, на третьем – представители Генерального Консульства Японии. Несмотря на то, что российская команда прошла интенсивный курс подготовки на базе Краевой федерации бадминтона, одолеть своих азиатских коллег в этот раз не смогла", – говорится в сообщении.

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