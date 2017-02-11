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Новости Кыргызстана

Трамп хочет подписать новый иммиграционный указТрамп хочет подписать новый иммиграционный указ

Юный стрелок Каныкей Кубанычбекова завоевала бронзу на турнире в Голландии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355229_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409454-ru.html

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11 февраля 2017, 13:27       Комментарии

Команда из Кыргызстана выступила на международном турнире Intee shot, прошедшем в Амстердаме (Голландия).
Как сообщил "ВБ" тренер Виктор Суровцев, команда вернулась с бронзовой медалью. Из 7 стрелков из Кыргызстана Каныкей Кубанычбековой удалось занять призовые места и завоевать медаль.
Кубанычбекова принимала участие в состязаниях среди юниоров в упражнении "ВП-4" - по стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров, и пробилась в финал. В этом упражнении за выход в финал боролись 398 участниц.
В финальном этапе она заняла третье место, пропустив вперед представителей Мексики и Норвегии.
Отметим из оставшихся шести участников, в финал также пробились трое кыргызстанцев, в частности среди мужчин по стрельбе из винтовки Ноорузбек Акбар уулу в финальном этапе занял шестое место, а по стреьбе из пистолета восьмым стал Аскат Токмоков. Помимо этого, среди юниоров по шестой стала Айгерим Кеншбекова.

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