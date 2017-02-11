Юный стрелок Каныкей Кубанычбекова завоевала бронзу на турнире в Голландии

11 февраля 2017, 13:27 Комментарии

Команда из Кыргызстана выступила на международном турнире Intee shot, прошедшем в Амстердаме (Голландия).

Как сообщил "ВБ" тренер Виктор Суровцев, команда вернулась с бронзовой медалью. Из 7 стрелков из Кыргызстана Каныкей Кубанычбековой удалось занять призовые места и завоевать медаль.

Кубанычбекова принимала участие в состязаниях среди юниоров в упражнении "ВП-4" - по стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров, и пробилась в финал. В этом упражнении за выход в финал боролись 398 участниц.

В финальном этапе она заняла третье место, пропустив вперед представителей Мексики и Норвегии.

Отметим из оставшихся шести участников, в финал также пробились трое кыргызстанцев, в частности среди мужчин по стрельбе из винтовки Ноорузбек Акбар уулу в финальном этапе занял шестое место, а по стреьбе из пистолета восьмым стал Аскат Токмоков. Помимо этого, среди юниоров по шестой стала Айгерим Кеншбекова.