Начался массовый завоз "таджикских" сигарет в Кыргызстан — глава ГТС

11 февраля 2017, 13:08 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. Идет массовая контрабанда сигарет из Таджикистана, сообщил Sputnik Кыргызстан председатель Государственной таможенной службы КР Азамат Сулайманов.

По его словам, часть границы с Таджикистаном не описана, поэтому контрабандисты свободно ее переходят.

"С прошлого года идет массовый ввоз сигарет из Таджикистана, задерживаем десятки тысяч пачек. Причина экономическая: в Таджикистане акцизный налог ниже, чем в Кыргызстане. Какая именно разница, сказать не могу, но маржа хорошая, раз люди готовы рисковать", - рассказал председатель.

По его словам, в основном это сигареты среднего ценового сегмента, в частности, марки Winston.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в 2016 году было задержано 39,5 тысячи пачек, а с начала года уже 95 тысяч. Также там предположили, что контрабандисты завозят товар для подпольной продажи. Для легальной нет возможности, так как акцизы таджикистанские.

В Кыргызстане акциз на 1 тысячу сигарет с фильтром составляет 1 000 сомов, в Таджикистане за такое же количество - 0,85 евро (63,2 сома). В Кыргызстане розничная цена одной пачки Winston 53-55 сомов, а в Таджикистане - 4-5 сомони (35-44 сома).