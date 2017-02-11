Алмазбек Атамбаев и глава МИДа обсудили предстоящие внешнеполитические мероприятия

11 февраля 2017, 12:48 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 11 февраля принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о текущей деятельности МИДа, а также основных направлениях проводимой работы по реализации внешнеполитического курса страны.

"Эрлан Абдылдаев рассказал президенту о ходе подготовки предстоящих внешнеполитических мероприятий. Алмазбек Атамбаев и Эрлан Абдылдаев обсудили ключевые направления деятельности по развитию приоритетных сфер внешней политики страны, а также активизацию работы в рамках международных организаций с учетом национальных интересов Кыргызстана", – говорится в сообщении.