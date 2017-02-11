Мексика призвала своих граждан в США к осторожности

11 февраля 2017, 12:41 Комментарии

Министерство иностранных дел Мексики призвало своих граждан, находящихся в США, к повышенным мерам осторожности, пишет DW. Это связано с ужесточением миграционной политики, которое инициировал президент США Дональд Трамп. Мексиканцы в США должны настроиться на "новую действительность" с "усиленным применением мер по контролю миграции". МИД также рекомендовал им "оставаться на связи с ближайшим консульством Мексики". Дипломатические учреждения предпримут все необходимое для защиты интересов граждан страны, отмечается в сообщении.

Мексиканский МИД ссылается на случай 35-летней Гвадалупы Гарсии де Райос, которая проживала в штате Аризона, не имея официальных документов. Она была незамедлительно выслана из страны после того, как ей нанесли визит представители миграционного ведомства. При этом у женщины двое детей, которые появились на свет в США и обладают гражданством этой страны по праву рождения.

Предупреждение мексиканского МИД прозвучало на фоне поступающих сведения о том, что Белый дом начал усиленную депортацию граждан других стран, находящихся на территории США без документов. По данным газеты The Wall Street Journal, во время полицейских спецопераций в ряде штатов были задержаны несколько сот человек. Как предполагают адвокаты, большинство из них будут высланы.

Ранее стало известно, что стена, которую Трамп собирается возвести на границе с Мексикой, обойдется в 21,6 млрд долларов. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что на ее возведение потребуется 12 млрд долларов, а его однопартийцы называли сумму в 15 млрд долларов. План министерства национальной безопасности предполагает, что стену будут строить в три этапа и к 2020 году ее протяженность составит 2 тысячи километров. Глава министерства Джон Келли должен представить этот доклад в ближайшее время. Вашингтон может не принять его предложения, отмечает агентство.