В Военно-Антоновке сбили насмерть мужчину — задержан 21-летний водитель

11 февраля 2017, 12:49 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. В ночь на 8 февраля в селе Военно-Антоновка произошел смертельный автонаезд, сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

Был сбит мужчина 44-45 лет, который от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся.

Позже сотрудники милиции задержали 21-летнего водителя автомобиля марки Toyota Camry по подозрению в совершении автонаезда. Собранный материал передан для дальнейшего расследования. Автомашина водворена на штрафстоянку.