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В Военно-Антоновке сбили насмерть мужчину — задержан 21-летний водитель

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409449-ru.html

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11 февраля 2017, 12:49       Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. В ночь на 8 февраля в селе Военно-Антоновка произошел смертельный автонаезд, сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области.
Был сбит мужчина 44-45 лет, который от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся.
Позже сотрудники милиции задержали 21-летнего водителя автомобиля марки Toyota Camry по подозрению в совершении автонаезда. Собранный материал передан для дальнейшего расследования. Автомашина водворена на штрафстоянку.

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