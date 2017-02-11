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Водитель микроавтобуса из Кыргызстана спровоцировал массовую аварию в Новосибирске

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vodite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409448-ru.html

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Водитель микроавтобуса из Кыргызстана спровоцировал аварию в Новосибирске

Задержан водитель, сбивший насмерть пешехода в Военно-Антоновке

11 февраля 2017, 12:17       Комментарии

Вечером 10 февраля в Новосибирске на перекрестке улиц Автогенной и Никитина произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, пишут российские СМИ. По данным очевидцев, виновник аварии сбежал с места происшествия.
Авария случилась уже в темное время суток. На перекрестке микроавтобус Honda Stepwgn с кыргызскими номерами ударил седан Mercedes-Benz. Немецкая машина, в свою очередь, от удара врезалась в кроссовер Lexus RX300, а тот столкнулся с универсалом Nissan Wingroad. При этом Mercedes сумел еще врезаться в бок хэтчбеку Kia Rio.
Больше всего в этой автоаварии досталось двум автомобилям: пострадала передняя часть микроавтобуса из Кыргызстана, а у Mercedes разбит с обеих сторон.
По данным свидетелей ДТП, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не затормозил на перекрестке.

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