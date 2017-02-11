Водитель микроавтобуса из Кыргызстана спровоцировал массовую аварию в Новосибирске

11 февраля 2017, 12:17 Комментарии

Вечером 10 февраля в Новосибирске на перекрестке улиц Автогенной и Никитина произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, пишут российские СМИ. По данным очевидцев, виновник аварии сбежал с места происшествия.

Авария случилась уже в темное время суток. На перекрестке микроавтобус Honda Stepwgn с кыргызскими номерами ударил седан Mercedes-Benz. Немецкая машина, в свою очередь, от удара врезалась в кроссовер Lexus RX300, а тот столкнулся с универсалом Nissan Wingroad. При этом Mercedes сумел еще врезаться в бок хэтчбеку Kia Rio.

Больше всего в этой автоаварии досталось двум автомобилям: пострадала передняя часть микроавтобуса из Кыргызстана, а у Mercedes разбит с обеих сторон.

По данным свидетелей ДТП, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не затормозил на перекрестке.