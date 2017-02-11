В КГМА создали кафедру кыргызского языка

11 февраля 2017, 12:25 Комментарии

В Медакадемии открыли кафедру кыргызского языка. Об этом сообщил пресс-секретарь академии Абибилла Пазылов.

"Самостоятельный статус кафедры дает возможность улучшить уровень преподавания кыргызского языка будущим врачам и отвечает директивным требованиям президента и правительства республики по дальнейшему развитию государственного языка", - отметил он.

Ранее преподаватели государственного языка работали в составе кафедры языков.