Ей бы в модели! Почему 21-летняя бишкекчанка стала учителем

11 февраля 2017, 12:15 Комментарии

Корреспонденту Sputnik Кыргызстан Светлане Федотовой Умут Кудайбергенова рассказала, почему выбрала эту профессию.

- Моя мама тоже работает в школе, и тоже учителем русского языка... Только все равно мне непонятно, что толкает людей на такую нервную и малооплачиваемую работу.

- Я по образованию филолог, училась на бюджете. Впервые попробовала себя в качестве учителя на втором курсе во время практики. Когда родные узнали, кем я хочу стать, начали отговаривать. Переубедить меня не получилось, и вот уже почти полгода тружусь преподавателем в бишкекской школе.

- Что произошло за такое короткое время - полгода?

- В первые недели для меня было шоком, что меня называют Умут Болотбековна. Когда всю 21-летнюю жизнь тебя зовут ласково Умкой, знаете, это заставляет почувствовать себя старше лет на 10. Но первый седой волос у меня появился после того, как ученик обратился ко мне "эже". Это имя нарицательное, которое делает тебя старше лет на 20. В тот день ситуацию исправил другой педагог, который не знал, что я его коллега: он почему-то отчитал меня за опоздание на уроки и спросил, в каком классе я учусь. Потом извинился и пожелал хорошего дня.

- Сколько вы зарабатываете? С прошлого года зарплаты увеличились в 1,5 - 2 раза...

- Пока у меня семь часов в неделю, но через неделю начну работать еще в одном классе. Теперь буду вести уроки еще и в первой смене. Я получаю 3 тысячи сомов. На эти деньги можно купить около 10 килограммов мяса, но я не делаю таких стратегических запасов.

Из-за маленькой зарплаты вынуждена подрабатывать вечерами оператором в компании "Мобильные сети". Я допоздна объясняю абонентам, почему с их счета сняли несколько тыйынов, как подключить бесплатный Интернет... Эта работа психологически тяжелая, потому что клиент звонит не для того, чтобы сказать спасибо за предоставленные услуги, а излить негодование. Но здесь я зарабатываю больше, чем в школе. Однако, несмотря на неплохие деньги здесь, оставлять учеников не хочу.

- Оно того стоит? Бросать перспективную работу, где есть карьерный рост, ради зарплаты в 3 тысячи сомов?

- Не хочу и не смогу бросить школу. Прихожу за полчаса до уроков, просматриваю планы занятий, готовлю что-то новое, чтобы не как обычно на скучных занятиях - вопрос-ответ. Мне нравится, когда у учеников горят глаза, когда им интересно. Это сразу заметно, и чертовски балдеешь, когда получается зажечь ребят историями про Гоголя или Достоевского.

Это далеко не все положительные моменты моей работы. У меня удивительные ученики, и удивлять они, чувствую, не перестанут никогда. Очень весело наблюдать за тем, какие оправдания они находят неподготовленным урокам. Или как рвутся показать сделанное, рассказать, что у них случилось в жизни.

- Как педагоги относятся к такому молодому специалисту?

- Я же говорила, что меня приняли за школьницу. А так, конечно, относятся с недоверием, многие ведь приходят в школу на время и делают все на отвали. Поэтому в большинстве школ подавляющее число педагогов пожилые люди. Молодым специалистам нужно быть активнее, лучше работать с учениками и над собой.

- Как окружающие реагируют, когда узнают, что вы учительница?

- Удивляются, умиляются, реакция разная, начинают расспрашивать о зарплате, говорят, что не понимают, как можно работать за такие деньги.

- Вы планируете и дальше преподавать?

- Да, на следующий год хочу взять классное руководство, уже говорила с руководством школы.

Дети, которые приходят на занятия, стоят того, чтобы им уделяли время на уроке, заслуживают того, чтобы учителя готовились к урокам, искали новые способы подачи материала. И я хочу этим заниматься.

- Что пожелаете ребятам, которые оканчивают университеты и планируют попробовать себя в качестве педагога?

- Многие выпускники сразу устраиваются в свою альма-матер. Я понимаю, что зарплата там выше, только души в этом нет.

В школах нехватка кадров ощущается очень сильно, поэтому у учителей столько часов. Пожилые педагоги не могут выйти на пенсию и спокойно жить. У этой работы очень много недостатков, но она стоит того. Я сопоставляю преимущества, которые получаю в процессе, и понимаю, что не ошиблась.