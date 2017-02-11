Президент А.Атамбаев принял главу МИД Э.Абдылдаева

11 февраля 2017, 12:03 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 11 февраля принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, сообщает пресс-служба Аппарата президента.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности министерства, а также об основных направлениях проводимой работы по реализации внешнеполитического курса страны.

Э.Абдылдаев также рассказал президенту о ходе подготовки предстоящих внешнеполитических мероприятий.

Кроме того, на встрече А.Атамбаев и Э.Абдылдаев обсудили ключевые направления деятельности по развитию приоритетных сфер внешней политики страны, а также активизацию работы в рамках международных организаций с учетом национальных интересов Кыргызстана.