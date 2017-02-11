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Новости Кыргызстана

Патрульные милиционеры награждены за раскрытие тяжких преступленийПатрульные милиционеры награждены за раскрытие тяжких преступлений

Президент А.Атамбаев принял главу МИД Э.Абдылдаева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409443-ru.html

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11 февраля 2017, 12:03       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 11 февраля принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, сообщает пресс-служба Аппарата президента.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности министерства, а также об основных направлениях проводимой работы по реализации внешнеполитического курса страны.
Э.Абдылдаев также рассказал президенту о ходе подготовки предстоящих внешнеполитических мероприятий.
Кроме того, на встрече А.Атамбаев и Э.Абдылдаев обсудили ключевые направления деятельности по развитию приоритетных сфер внешней политики страны, а также активизацию работы в рамках международных организаций с учетом национальных интересов Кыргызстана.

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