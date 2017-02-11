В Бишкеке пройдет зимнее ралли

11 февраля 2017, 11:46 Комментарии

19 февраля в столице Кыргызстана состоится зимнее ралли. Об этом сообщают организаторы клуб любителей езды на внедорожниках Off road Kings.

Как отмечается, соревнования, уже вторые по счету, будут проходить возле бывшей авиабазы "Ганси".

"К участию допускаются все желающие автолюбители старше 18 лет. К старту допускаются автомобили на гражданской резине, предназначенные для дорог общего пользования. Несмотря на то, что участникам необходимо будет преодолеть трассу без элементов бездорожья, наличие каски обязательно! Начало заездов — в 10.00", – говорится в сообщении.