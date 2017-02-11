Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

5 месяцев голодовки - и бюджетники смогут отдохнуть в Дубае5 месяцев голодовки - и бюджетники смогут отдохнуть в ДубаеЗемлетрясение на Филиппинах повредило жилые дома и аэропортЗемлетрясение на Филиппинах повредило жилые дома и аэропорт

В Бишкеке пройдет зимнее ралли

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409442-ru.html

Похожие новости

Бишкекским школьникам рассказали о гениальных изобретениях

Прогноз погоды: в Бишкеке обещают снег

Афиша событий: куда сходить на выходных в Бишкеке?

Октябрьского райсуд г.Бишкек разрешил блокировать вредоносные интернет-ресурсы

В Бишкеке официально проводили сборную Кыргызстана на зимние Азиатские игры

11 февраля 2017, 11:46       Комментарии

19 февраля в столице Кыргызстана состоится зимнее ралли. Об этом сообщают организаторы клуб любителей езды на внедорожниках Off road Kings.
Как отмечается, соревнования, уже вторые по счету, будут проходить возле бывшей авиабазы "Ганси".
"К участию допускаются все желающие автолюбители старше 18 лет. К старту допускаются автомобили на гражданской резине, предназначенные для дорог общего пользования. Несмотря на то, что участникам необходимо будет преодолеть трассу без элементов бездорожья, наличие каски обязательно! Начало заездов — в 10.00", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум