Патрульные милиционеры награждены за раскрытие тяжких преступлений

11 февраля 2017, 12:02 Комментарии

11 февраля начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции Канат Джумагазиев наградил лучших сотрудников УПМ по ГУВД Чуйской области почетными грамотами, сообщает пресс-служба ведомства.

Патрульные милиционеры награждены за раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений: угон, убийство, скотокрадство, кража и так далее.

"Так, в Ысык-Атинском районе сотрудниками УПМ задержана группа угонщиков, подозреваемые в 9 эпизодах угона автомобилей. Также сотрудники УМП задержали скотокрадов на трассе Бишкек – Торугарт, которые перевозили краденный скот из Нарынской области в Бишкек. Задержанные переданы УВД Нарынской области, где они признались в краже 35 голов крупного рогатого скота. Сотрудниками УПМ по территории Аламудунского района по горячим следам задержан подозреваемый в разбойном нападении. Преступник ворвался в дом жителя села Аламудун, избил его и угрожая ножом, забрал деньги", – говорится в сообщении.

Сотрудники УПМ по территории Жайылского района по горячим следам задержали жителя Кара-Балты, по подозрению в совершении тяжкого преступления – убийство.

"Также начальник ГУВД Чуйской области пожелал сотрудникам УПМ по Чуйской области успехов в работе, хорошей службы, строго соблюдать законность, служебную дисциплину и меры личной безопасности, при обращении к гражданам проявлять высокую культуру и вежливость", – добавили в пресс-службе.