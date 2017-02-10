5 месяцев голодовки - и бюджетники смогут отдохнуть в Дубае

11 февраля 2017, 11:49 Комментарии

С недавнего времени таможенная служба окутана слухами касательно отдыха ее сотрудников в Дубае. Причем их количество разнится от нескольких до двухсот человек. Председатель Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов заявил, что до нового года отпуск взяли всего 4 сотрудника, а те, кто отдыхал в ОАЭ, полетели туда по горящим путевкам.

"ВБ" решил подсчитать, какие бюджетники и как могут накопить или собрать деньги на отдых за границей.

И раз речь идет об отдыхе в Дубае, то за основу расчетов возьмем именно этот курорт. Просмотрев множество предложений, мы пришли к выводу, что в среднем отдых по горящим путевкам обойдется в 650 долларов, или примерно 45 тысяч сомов.

Осенью прошлого года в нацстаткоме отметили рост зарплаты бюджетников по всей республике. Тогда он составлял 15 107 сомов для Бишкека и 9 139 сомов для бюджетника из Ошской области.

Дальше простая арифметика. Чтобы собрать заветные 45 тысяч сомов, бюджетнику из столицы понадобится примерно 3 месяца. Но есть несколько "но": придется отказаться от еды, оплаты коммунальных услуг, всех видов развлечений и передвигаться исключительно пешком.

Бюджетникам из Ошской области ради отдыха в Дубае придется отказаться от всего на 5 месяцев.

Будет что покушать

Хорошо, предположим, что человек будет выживать на прожиточный минимум. В среднем по республике это 5 352 сома. В таком случае, чтобы накопить на путешествие, бюджетнику из Бишкека понадобится 5 месяцев, а из Ошской области - почти год. Ну что же, если запастись макаронами и самой дешевой крупой, то это вполне реальное решение.

Ко всему прочему Азамат Сулайманов отметил, что отдых за рубежом дешевле, чем на Иссык-Куле. Быть может подразумевается какой-то другой курорт? Но при правильном подходе на 45 тысяч сомов на песках жемчужины Кыргызстана можно разгуляться так, что еще останутся деньги на такси до города. Конечно, при условии не самых пафосных пансионатов, а к примеру, частного сектора. А на Иссык-Куле ведь и лица родные, и деньги в стране остаются. Но, к сожалению, зимой не позагорать.

Иссык-Куль VS Дубай

Обидно даже не оттого, что чиновники ездят отдыхать за границу, а оттого, что делают подобные заявления: мол на Иссык-Куле не дешевле. Особенно в начале года, когда на носу старт очередного летнего турсезона. Ведь именно чиновники должны создавать положительный имидж нашей туристической зоны, а что подумают потенциальные туристы, когда увидят подобные заявления в сети? За прошлый год чернухи вокруг Иссык-Куля было и без того достаточно. Благо, Всемирные игры кочевников поставили положительную точку.

Несомненно, все кыргызстанцы знают, что проблемы есть. Это и особенности менталитета, и не всегда достойный сервис, и действительно, возможно, где-то заоблачные цены.

Но вместе с тем множество частных предпринимателей предлагают различные виды отдыха: от простых комфортных домиков до целых специализированных лагерей по интересам. С уклоном на традиционные ценности и по копеечным ценам. Может, у них и нет трехразового питания и бассейна, но зато дешево можно отдохнуть в действительно уютном и тихом месте, на диком пляже, где вас не будут донимать коммерсанты каждые 10 минут. Преимущественно такие места находятся на южном берегу Иссык-Куля, и туда заезжают в основном европейские туристы. Гостевые дома становятся всё более популярны среди молодежи, которая устала от шума и суеты.