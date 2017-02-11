Прямые выборы глав айыл окмоту — отдадут ли депутаты полномочия народу?

11 февраля 2017, 11:40 Комментарии

Депутат фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебек Бокоев инициировал законопроект, предусматривающий прямые выборы глав местных органов власти (кроме городов) в Кыргызстане. Жогорку Кенеш рассмотрел документ в первом чтении. Законопроект вызвал споры - одни поддержали инициативу, другие выступили категорически против.

Парламентские споры По словам инициатора законопроекта, глав местных органов власти должны выбирать не депутаты, а народ. Кроме этого, поправки предлагают продлить срок действия полномочий руководителя местного самоуправления (МСУ) с четырех до пяти лет.

"Сегодня люди против того, чтобы депутаты выбирали глав МСУ. Решение может выносить лишь половина депутатов. Малым количеством местных законодателей также могут приниматься бюджеты и решаться многие дела. Дошло до того, что местные жители даже не знают глав органов местной власти", - считает Бокоев.

Депутат полагает, что при прямых выборах возрастет ответственность кандидатов на пост руководителя МСУ.

"Каждый кандидат едва ли не лично будет встречаться с избирателями и чувствовать ответственность. До этого прямые выборы проводились в 2001-м и 2005 годах. Тогда это понравилось народу. Поэтому и появилось такое предложение", - сказал парламентарий.

Он добавил, что лично сталкивался с этой проблемой, так как дважды избирался главой местного органа управления.

"В 2005 году я сам ходил и знакомил избирателей со своей программой. Таким образом получил поддержку людей и возглавил местный орган власти. Я чувствовал большую ответственность. Теперь же выбирают депутаты, а они даже слышать не хотят о том, чтобы главу МСУ выбирал народ", - сказал Бокоев.

По его словам, в отличие от депутатов, народ невозможно напугать или подкупить. Парламентарий сказал, что если прямые выборы дадут хорошие результаты, в будущем можно сделать так, чтобы горожане выбирали мэров.

Отличается от точки зрения Бокоева мнение депутата от фракции "Кыргызстан" Дастана Жумабекова - он считает, что если народ начнет выбирать глав МСУ, то с депутатами перестанут считаться.

"Люди доверяют депутатам и выбирают их, соответственно они являются законными представителями интересов народа. Поэтому вполне правильно, что местную власть выбирают депутаты. Если их начнут избирать жители, то между ними возникнут конфликты", - полагает Жумабеков.

Что думают сами главы МСУ? Глава местного самоуправления села Кызыл-Суу Кара-Сууйского района Ошской области Муратбек Нышанбаев считает прямые выходы хорошей идеей.

"Было бы неплохо, если б выбирали люди. Потому что, когда народ выбирает человека, он чувствует больше ответственности. А продлевать срок полномочий главы МСУ с четырех до пяти лет, мне кажется, не нужно", - считает Нышанбаев.

Однако предыдущий глава вышеназванного МСУ Нурлан Абдраев высказался против такой избирательной системы.

"Прямые выборы не нужны. Главами местных органов власти должны быть назначенцы. Иначе на выборах будут побеждать только богатые. Когда руководителей назначает власть, приходят опытные специалисты", - сказал Абдраев.

Ни в том, ни в другом нет истины Осмонбек Абдыкасымов, четырежды депутат местного кенеша, считает, что есть существенные минусы как в предлагаемой форме выборов, так и в действующей.

"В случае прямых выборов начнется противостояние сел и родов. При голосовании будут смотреть не на знания или опыт кандидатов, а на их родовую принадлежность. Уже были случаи, когда во власть приходили люди без высшего образования. Если избирают депутаты, то они не дадут главе работать и будут напоминать, что его судьбу решают именно они. Поэтому пусть лучше глав назначают руководители районов, то есть акимы", - считает Абдыкасымов.

По данным зампредседателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, в декабре прошлого года были избраны депутаты 411 местных кенешей. В 40 из них не смогли с первой попытки выбрать главу местной власти, а в 10 - со второй.