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Штормовое предупреждение: в горных районах лавиноопасно

Источник:
http://knews.kg/2017/02/shtorm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409437-ru.html

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По Кыргызстану днем в отдельных районах возможен снег – прогноз погоды на 9 февраля

11 февраля 2017, 11:16       Комментарии

С 11 по 12 февраля в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется опасность схода снежных лавин, заносы, снежный накат и гололедица, сообщает пресс-служба МЧС.
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
"В связи с угрозой схода снежных лавин, а также в целях недопущения гибели и безопасности граждан и обеспечения безопасности на автодорогах возникла необходимость проведения мероприятий по принудительному спуску снежных лавин с применением артиллерийского расчета на 132-137 км, 198-255 км дороги Бишкек – Ош, 67-94, 42-45 и 1-10 км дорог Казарман – Актал-Чат и Арал – Миң-Куш, 65-110 и 140-150км дороги Мырзаке – Кара-Кулжа – Алайкуу, 65-100 и 1-9 км дороги Ала-Бука – Каныш-Кыя и Красная Горка – Акташ", – говорится в сообщении.

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