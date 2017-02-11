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Задержан водитель, сбивший насмерть пешехода в Военно-Антоновке

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409436-ru.html

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11 февраля 2017, 11:17       Комментарии

Накануне ночью на 13-м км автодороги Бишкек – Чалдовар на 13 км в селе Военно-Антоновка неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба патрульной милиции.
Пешеход скончался на месте из-за полученных травм.
"Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Сотрудники ОПМ ОВД Сокулукского района задержали водителя автомобиля "Тойота Камри", уроженца Кара-Буринского района Таласской области Э.Т., 1995 года рождения. Собранный материал передан следствию для дальнейшего расследования. Автомашина водворена на штраф стоянку", – говорится в сообщении.

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