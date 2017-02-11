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Акции Centerra потеряли 0,72%

Источник:
http://knews.kg/2017/02/aktsii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409435-ru.html

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11 февраля 2017, 11:31       Комментарии

Стоимость акций канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. снизилась на 0,72% по итогам состоявшихся вчера торгов на Фондовой бирже Торонто.
По завершении торговой сессии стоимость одной акции зафиксирована на уровне $5.28 (6.9 CAD, -0.05 CAD). Общий объем торгов за прошедший день составил 1404094 акций.
В течение дня акции Centerra торговались по цене от 5.17 и до 5.41 долларов США.
Пакет акций Кыргызстана в Centerra Gold в размере 28.8% по итогам вчерашних торгов подешевел до $408 436 973.
Акции Centerra Gold дешевели на фоне роста индекса крупнейших мировых золотодобывающих компаний S&P/TSX Global Gold Index на бирже Торонто. Накануне S&P/TSX Global Gold Index вырос на 0.88% до отметки $174.54 (228.23 канадских долларов).

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