Акции Centerra потеряли 0,72%

11 февраля 2017, 11:31 Комментарии

Стоимость акций канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. снизилась на 0,72% по итогам состоявшихся вчера торгов на Фондовой бирже Торонто.

По завершении торговой сессии стоимость одной акции зафиксирована на уровне $5.28 (6.9 CAD, -0.05 CAD). Общий объем торгов за прошедший день составил 1404094 акций.

В течение дня акции Centerra торговались по цене от 5.17 и до 5.41 долларов США.

Пакет акций Кыргызстана в Centerra Gold в размере 28.8% по итогам вчерашних торгов подешевел до $408 436 973.

Акции Centerra Gold дешевели на фоне роста индекса крупнейших мировых золотодобывающих компаний S&P/TSX Global Gold Index на бирже Торонто. Накануне S&P/TSX Global Gold Index вырос на 0.88% до отметки $174.54 (228.23 канадских долларов).