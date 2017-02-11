"Капремонт" Финпола. В ведомстве рассказали о грядущих реформах

11 февраля 2017, 11:24 Комментарии

Повышение квалификации служащих Финпола, запрет на проверки предпринимателей, обучение квалифицированных специалистов.

Глава государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Замирбек Осмонов рассказал сегодня о реформах, которые ожидают ведомство в этом году.

27 января прошло заседание коллегии службы, на котором подвели итоги работы за 2016 год. И по словам Осмонова, анализ результатов показал, что уровень работы ведомства оставляет желать лучшего и не отвечает тем задачам и требованиям, которые заложены в национальной стратегии устойчивого развития.

Превышение полномочий, злоупотребление служебным положением, непрофессионализм

"В чем главные причины уровня подобной работы? Прежде всего, это недостаточно профессиональный уровень отдельных сотрудников службы, отсутствие надлежащего контроля за исполнительской дисциплиной, различного рода злоупотребления служебным положением нашими сотрудниками. Эти и другие недостатки не позволяют в полном объеме обеспечивать экономическую безопасность страны", - констатирует Замирбек Осмонов.

По этой причине глава ГСБЭП издал директивный документ, который находится на его личном контроле.

"Этот документ предписывает всем начальникам подразделений службы в строгой форме соблюдать нормы действующего законодательства и особенно этики государственного служащего. Исключить проведение необоснованных и противозаконных проверок субъектов предпринимательства", - заверяет председатель ГСБЭП.

Теперь сотрудникам службы запрещено приостанавливать производственную деятельность предпринимателей, а также проводить проверки по анонимным обращениям.

Помимо прочего, новый устав запрещает привлекать к работе отряд специального назначения. Это допускается лишь в исключительных случаях, когда имеется реальная угроза жизни и безопасности сотрудников Финансовой полиции.

Планов громадьё

В ведомстве еженедельно проходят занятия по обучению личного состава. Сотрудникам службы рассказывают о незаконности вмешательства в деятельность предпринимателей, а также предостерегают от злоупотребления служебным положением и превышения должностных полномочий.

"Очень надеемся, что эти шаги поддержат бизнес и гражданское общество, и что это окажет позитивное воздействие на сокращение объемов теневой экономики, которые, к сожалению, остаются сегодня достаточно высокими. Мы также намерены мобилизовать все свои возможности в тесном взаимодействии с другими государственными органами - это направление работы будет приоритетным",- пообещал Осмонов

Профилактика и инструменты "лечения" экономических "болезней"

В ближайшее время ГСБЭП обещают вплотную заняться усилением профилактики экономических преступлений. В частности, работа направлена на установление причин и ликвидацию должностных преступлений и коррупционных схем в сфере экономики.

В ведомстве утверждают, что разработали системный подход в борьбе с экономическими преступлениями:

<li>Мониторинг и анализ обеспечения экономической безопасности и борьбы с должностными преступлениями;</li><li>Выявление, раскрытие и пресечение фактов ложного банкротства, лжепредпринимательства; </li><li>Выявление, раскрытие и пресечение правонарушений в сфере земельного законодательства и градостроительства;</li><li>Выявление, раскрытие и пресечение правонарушений горнодобывающей отрасли и государственных закупок; </li><li>Обеспечение полного возмещения материального ущерба; </li><li>Усиление борьбы с контрабандой горюче-смазочных материалов и товаров народного потребления на территорию КР;</li><li>Усиление работы по борьбе с легализацией и отмыванием доходов, добытых преступным путем;</li><li>Предупреждение и профилактика преступлений в государственных органах, оказывающих услуги населению;</li><li>Контроль за реализацией бюджетных проектов (ремонт и строительство школ, дошкольных учреждений, больниц, дорог и т.д.).</li>

"Особое внимание будет уделено анализу причин приостановления уголовных дел. Возвращению их из прокуратуры, судов для восполнения пробелов следствия, отмены надзорными органами постановлений об отказе возбуждения уголовных дел. На мой взгляд, такой анализ должен показать основные ошибки оперативно-следственной работы, наметить кардинальные шаги по их устранению", - резюмирует глава ГСБЭП Замирбек Осмонов.