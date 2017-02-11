Германия ускорит депортацию нелегальных мигрантов

11 февраля 2017, 10:50 Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы 16 земель договорились ускорить процесс и производить больше депортаций нелегальных мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, сообщает Associated Press.

По словам самой Меркель, правительственные чиновники намерены создать национальный центр по координации депортаций, а также несколько так называемых "выездных центров", где беженцы будут находиться до назначенного срока депортации — чтобы они "не исчезли в последнюю минуту".

Сообщается, что в 2016 году около 55 тыс. просителей убежища покинули Германию добровольно и около 25 тыс. были депортированы принудительно, передает regnum.ru.

Всего в прошлом году 280 тыс. человек попросили убежища в Германии. Это гораздо меньше, чем в 2015 году, когда в ФРГ запросили убежища 890 тыс. человек.