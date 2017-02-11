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Впервые за 20 лет театр имени Бабура в Оше поедет на гастроли в Узбекистан

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vpervy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409432-ru.html

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11 февраля 2017, 11:05       Комментарии

Деятели культуры Кыргызстана впервые за последние 20 лет совершат недельный тур по Узбекистану. Артисты ошского театра имени Бабура 10 февраля направились в города Андижан, Наманган и Фергану, где представят зрителям спектакль "Айкол Манас".
Директор театр Набижан Мамажанов сообщил, что в группе всего 46 актеров. Все расходы на театральный тур покроет узбекская сторона.
Напомним, отношения Кыргызстана и Узбекистана начали налаживаться с осени 2016 года. Правительственная делегация побывала с визитом в Узбекистан, и через некоторое время Кыргызстан принял узбекскую делегацию.

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