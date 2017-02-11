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В Китае до 2018 года появятся 800 тысяч заправок для электромобилей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355206_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409430-ru.html

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11 февраля 2017, 10:42       Комментарии

Правительство Китая намерено увеличить популярность электромобилей среди населения.
Для этого до конца 2018 года будет оборудовано около 800 тысяч мест, позволяющих провести зарядку электрокаров, сообщает Росбалт.
"В настоящее время ведутся работы по созданию единой системы оплаты, взимаемой за "заправку" транспортного средства, а также разрабатывается национальный стандарт разъема для подзарядки электрокаров", - говорится в докладе Государственного энергетического управления КНР.
По итогам 2016 года Китай занял первое место в мире по продажам электромобилей и гибридов: за 12 месяцев в стране было реализовано 507 тыс. таких транспортных средств, в то время как в 2015 году - 370 тыс. единиц. Поднебесная второй год подряд продолжает удерживать лидерство в данном сегменте автотранспорта. К настоящему моменту в мире продано более миллиона "зеленых" китайских автомобилей. В трех крупнейших мегаполисах страны - Пекине, Шанхае и Шэньчжэне была создана крупномасштабная сеть для подзарядки электромобилей.
Эксперты отмечают, что высокой популярностью электрокары стали пользоваться в Китае благодаря сравнительно низким расходам на "заправку", а также быстрой процедуре получения номерного знака.

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