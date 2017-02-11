На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило почти 83 млн. сомов

11 февраля 2017, 10:42 Комментарии

На специальный счет МЧС для постарадавших и семей погибших поступило почти 83 млн. сомов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По состоянию на 10 февраля на счет перечислили 82 миллиона 920 тысяч сомов.

Спецсчет еще открыт.

Все желающие могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

<li>Счет номер 4407012100007868</li><li>Банк Центральное казначейство МФ КР</li><li>БИК 440001</li><li>Код платежа 14238900</li><li>г.Ош, ул.,Моминова 11</li><li>ОКПО 22710535</li><li>ИНН 00103200110150</li><li>Код УГНС 032 по г.Ош</li>

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.