Посол Бозжигитов: водной проблемы у Казахстана и Кыргызстана не будет

11 февраля 2017, 10:27 Комментарии

В интервью Sputnik Казахстан он сообщил, что, возможно, будут наблюдаться трудности обратного характера - половодье.

"Кировское водохранилище в Кыргызстане полностью заполнено. Также рекордная заполняемость у Токтогульского водохранилища. В этом году вообще все резервуары заполнены", - отметил дипломат.

Он заверил, что в вопросе распределения и использования ресурсов трансграничных рек Казахстан будет работать с Кыргызстаном "рационально и сбалансированно".

Накануне МЧС КР сообщило, что, по предварительному прогнозу, водность рек республики на вегетационный период 2017 года ожидается в пределах и выше нормы. Процесс накопления сезонного снега в горах продолжится до начала апреля.