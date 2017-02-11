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Пшеничная ржавчина добралась до Центральной АзииПшеничная ржавчина добралась до Центральной АзииЛьготные кредиты фермерам теперь выдают сроком до трех летЛьготные кредиты фермерам теперь выдают сроком до трех лет

Посол Бозжигитов: водной проблемы у Казахстана и Кыргызстана не будет

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409428-ru.html

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Среднегодовая численность постоянного населения Кыргызстана составляет более 6 млн человек

11 февраля 2017, 10:27       Комментарии

В интервью Sputnik Казахстан он сообщил, что, возможно, будут наблюдаться трудности обратного характера - половодье.
"Кировское водохранилище в Кыргызстане полностью заполнено. Также рекордная заполняемость у Токтогульского водохранилища. В этом году вообще все резервуары заполнены", - отметил дипломат.
Он заверил, что в вопросе распределения и использования ресурсов трансграничных рек Казахстан будет работать с Кыргызстаном "рационально и сбалансированно".
Накануне МЧС КР сообщило, что, по предварительному прогнозу, водность рек республики на вегетационный период 2017 года ожидается в пределах и выше нормы. Процесс накопления сезонного снега в горах продолжится до начала апреля.

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