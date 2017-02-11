В Кыргызстан из Пензенской области отправили кроликов породы "Немецкий великан"

11 февраля 2017, 10:08 Комментарии

В начале февраля специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области был разрешен вывоз 4 кроликов породы "Немецкий великан" с территории Бессоновского района Пензенской области на территорию Кыргызстана и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, перед отправкой животные карантинировались по месту содержания в течение 30 дней, были проведены исследования на дерматомикоз, люминисцентная диагностика, иммунизации против вирусной гемморагической болезни кроликов, миксоматоза, также кролики обработаны против кокцидиоза и гельминтов.

После окончания карантина на животных были оформлены ветеринарные сертификаты формы №1, которые были завизированы специалистами Россельхознадзора.