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В Кыргызстан из Пензенской области отправили кроликов породы "Немецкий великан"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409426-ru.html

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11 февраля 2017, 10:08       Комментарии

В начале февраля специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области был разрешен вывоз 4 кроликов породы "Немецкий великан" с территории Бессоновского района Пензенской области на территорию Кыргызстана и Казахстана.
Как сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, перед отправкой животные карантинировались по месту содержания в течение 30 дней, были проведены исследования на дерматомикоз, люминисцентная диагностика, иммунизации против вирусной гемморагической болезни кроликов, миксоматоза, также кролики обработаны против кокцидиоза и гельминтов.
После окончания карантина на животных были оформлены ветеринарные сертификаты формы №1, которые были завизированы специалистами Россельхознадзора.

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