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Индийский министр призвала пытать насильников

Источник:
http://knews.kg/2017/02/indijs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409425-ru.html

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11 февраля 2017, 10:19       Комментарии

Индийский министр рассказала, что приказала полиции пытать подозреваемых в изнасиловании и заставила их молить о пощаде, пишет русская служба "Би-би-си".
"Насильников нужно пытать перед их жертвами, пока они не начнут молить о прощении", — заявила Ума Бхарти, министр водных ресурсов, агитируя за местного политика в штате Уттар-Прадеш.
Она вспомнила печально известный случай, когда в июле 2016 года женщина и ее дочь стали жертвами группового изнасилования в Буландшахре, заявив, что тогда правительство штата не смогло обеспечить соблюдение правосудия.
"Насильников нужно повесить вниз головой и бить, пока у них кожа не слезе", — передают местные СМИ слова министра.
"Соль и перец чили нужно втирать им в раны, пока они не закричат", — убеждена она.
Бхарти заявила, что когда она была главным министром штата Мадхья-Прадеш в 2003-2004 годах, она выбрала именно такой подход.
"Я говорила полицейским повесить насильников вверх ногами и бить их так сильно, чтобы они взвыли. Я говорила женщинам смотреть на это через окна полицейского участка", — сказала она.
По ее словам, когда один полицейский запротестовал, она ответила, что люди, "ведущие себя как дьяволы, не могут иметь прав человека. Их головы нужно отрезать, как Раване".
Равана — злой король-демон в индуистской мифологии.
Бхарти входит в правящую индийскую партию BJP и раньше также попадала в центр внимания СМИ из-за своих неоднозначных высказываний.
Преступления сексуального характера регистрируются в Индии довольно часто и вызывают растущее возмущение общественности.

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