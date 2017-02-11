О возможностях цифровой трансформации экономики стран ЕАЭС говорят в Сколково

11 февраля 2017, 10:34 Комментарии

В течение двух дней эксперты совместно с представителями бизнеса, сотрудниками Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и инновационного центра "Сколково" будут искать эффективные инструменты для реализации программ по цифровой трансформации экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также формировать портфель проектов, способных стать драйверами оцифровки различных отраслей и создать новые сегменты рынка, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Организаторами семинара стали Деловой совет ЕАЭС и Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций при поддержке Евразийской экономической комиссии.

Открывая семинар, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что вопрос цифровой трансформации тесно связан с очень многими глобальными вызовами, стоящими перед странами Евразийского экономического союза.

"В частности, он обратил внимание на то, что "в мире повсеместно происходит оцифровка экономики, новая модель экономического развития меняет мировой уклад, форму самоорганизации общества. Базовым процессом становится процесс производства знаний, вокруг которого формируется новая инфраструктура. Производство товаров на базе прежней инфраструктуры – старая модель индустриального общества, уходящая в прошлое". По мнению Председателя Коллегии ЕЭК, максимальная добавочная стоимость сегодня создается в отраслях "новой экономики", а также в тех сегментах традиционного бизнеса, который прошел оцифровку. Это "позволяет резко повышать производительность труда, связывая эти отрасли с межотраслевыми цифровыми платформами"", – говорится в сообщении.

Говоря о том, как цели и задачи ЕЭК соотносятся с этими глобальными вызовами, Тигран Саркисян заявил, что в условиях цифровой трансформации задача обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, снять все барьеры, ограничения и изъятия приобретает новые точки поддержки и одновременно сталкивается с ранее не учтенными трудностями. В частности, появление международных цифровых платформ заставляет по-новому взглянуть на проблему политического и экономического суверенитета.

"Участники семинара в течение двух дней проработают стратегии оцифровки экономик стран ЕАЭС по семи направлениям, включающим, например, общие финансовый и энергетический рынки, торговлю и е-commerce, транспортно-логистическую инфраструктуру, образование и подготовку кадров. Результатом двухдневной работы станут проекты, которые могут быть реализованы уже в ближайшее время. Степень их реалистичности и проработанности будут оценивать специалисты ЕЭК совместно с экспертами Делового совета ЕАЭС и инновационного центра "Сколково"", – отметили в пресс-службе.