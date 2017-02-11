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Прослушивание любимой музыки приравняли к удовольствию от наркотиков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355190_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409423-ru.html

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11 февраля 2017, 10:18       Комментарии

Канадские ученые выяснили, почему прослушивание некоторых мелодий приносит человеку радость. Оказывается, удовольствие от прослушивания музыки имеет общую природу с занятиями сексом и приемом наркотиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, кратко о них сообщает издание Вокруг света со ссылкой на Live Science.
Во время исследования добровольцы приняли налтрексон, чтобы блокировать работу опиодиных рецепторов нервной системы. Основная их функция - регулирование болевых ощущений в организме. Однако есть подтверждения, что опиоидные рецепторы наряду с дофамином участвуют в так называемой системе вознаграждения мозга, вызывая чувство удовольствия.
Каждый из пятнадцати добровольцев после приема лекарственного препарата прослушал любимые музыкальные композиции. Спустя неделю эксперимент повторился, но на этот раз добровольцы получили плацебо вместо налтрексона.
Во время прослушивания мелодий исследователи наблюдали за реакцией участников эксперимента: оценивалась их мимика, частота дыхания и сердечный ритм. Также испытуемые заполняли опросник, где описывали свое эмоциональное состояние.
Под действием налтрексона участники эксперимента получали меньшее удовольствие от прослушивания любимых мелодий. Об этом свидетельствовали не только данные опроса, но и мимика добровольцев во время прослушивания музыкальных композиций.
Ученые считают, что им впервые ученым удалось продемонстрировать, что опиоидные рецепторы играют определенную роль в наслаждении музыкой. Ранее говорилось, что на "центр удовольствия" влияет секс, питание и медикаменты.

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